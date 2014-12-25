Сделать/доделать слайдшоу на сайте PHP

Предлагается вниманию крупный долгосрочный проект на Python\Django. Работаем со стеком: 1. Python\ Django 2. PostgreSQL (можно другие RDBMS) 3. JavaScript 4. MongoDB, Redis, Celery 5. Используем Linux Исполнители, работающие с Memcached ElasticSearch nginx, uwsgi, виртуализации (Docker), Amazon S3 Salt, Jenkins или с GeoDjango PostGIS Leaflet Open Street Maps приветствуются вдвойне! Ждем Ваших ...
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Здравствуйте, необходимо сделать/доделать слайдшоу на сайте koloro.ua.
Сайт сделан на Zend Framework.
Сейчас слайдшоу отображаеться не совсем так, как на макетах, не хватает 2 слайда и периодически глючит (слайды налазят друг на друга и т.д.).
Задачи:
1) Необходимо доделать его до вида макетов
2) настроить адаптивность и обеспечить бесперебойность работы.
3) Сделать динамическим, привлекательным и кроссбраузерным.
Макеты всех слайдов предоставлю потенциальным кандидатам.
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