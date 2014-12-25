Предлагается вниманию крупный долгосрочный проект на Python\Django. Работаем со стеком: 1. Python\ Django 2. PostgreSQL (можно другие RDBMS) 3. JavaScript 4. MongoDB, Redis, Celery 5. Используем Linux Исполнители, работающие с Memcached ElasticSearch nginx, uwsgi, виртуализации (Docker), Amazon S3 Salt, Jenkins или с GeoDjango PostGIS Leaflet Open Street Maps приветствуются вдвойне! Ждем Ваших ...
Скрипт по сбору данных от авторизованных пользователей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
backend/
Пользователь после авторизации может добавлять, удалять и редактировать два типа информации:
адреса - поля: город, адрес, телефон, название, схема проезда
товар - артикул, цена, тип товара (справочник кот ведет админ), место расположения (из справочника адресов)
Пользователь "видит" в бекенде только то что ввел сам, то есть только "свои" адреса и товары.
Админ может видеть и редактировать, удалять все адреса и товары. Добавляет и редактирует пользователей.
Справочник товаров - id, название
Пользователи id, логин, пароль, телефон, имя
FrontEnd /
Для каждого пользователя отдельная страница на которую выводится список товаров этого пользователя.
Дизайна никакого нет и не будет. Весь css и верстка на мне.
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