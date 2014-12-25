Скрипт по сбору данных от авторизованных пользователей

backend/

Пользователь после авторизации может добавлять, удалять и редактировать два типа информации:

адреса - поля: город, адрес, телефон, название, схема проезда

товар - артикул, цена, тип товара (справочник кот ведет админ), место расположения (из справочника адресов)

Пользователь "видит" в бекенде только то что ввел сам, то есть только "свои" адреса и товары.

Админ может видеть и редактировать, удалять все адреса и товары. Добавляет и редактирует пользователей.

Справочник товаров - id, название

Пользователи id, логин, пароль, телефон, имя

FrontEnd /

Для каждого пользователя отдельная страница на которую выводится список товаров этого пользователя.

Дизайна никакого нет и не будет. Весь css и верстка на мне.