Поправки для Z-Payment на drupal-сайте

Приветствую.

Есть сайт – доска объявлений на drupal. К ней прикрутили приём платежей с помощью z-payment.

Сейчас нужно настроить внешний вид страницы выбора валюты, чтобы стало не списком (как сейчас), а плитками (как у робокассы).

Как вариант можно создать промежуточную страницу на самом сайте, на которой можно настроить внешний вид как угодно и с которой можно отправлять на страницу оплаты в выбранной валюте (где-то я видел такой пример).

Дальнейший разговор будет с тем, кто назовёт размах цены и сроки.