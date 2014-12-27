Разработка модуля оплаты ПСКБ для WebAsyst Shop-Script 5

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки120 просмотров
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Необходимо разработать модуль оплаты через OOS ПСКБ для CMS WebAsyst Shop-Script 5

Выбор данного способа оплаты должен отображаться на странице оформления заказа и в административной части сайта, на странице выбора способов оплаты.

Документация в приложенном файле

Жду ваших предложений.

Сроки и цену указывайте в комментариях.

9 лет назад
Aldadis
Адам 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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