Поддержка сайта

Допрограммировать страницу сайта согласно Тз.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ищем программиста желательно из республики Саха, имеющего городской номер с кодом города (4112) или из Амурской области (в этом случае потребуется для связи номер 8800).
Либо как вариант программиста готового работать с 3 утра до 12 дня по московскому времени, имеющего номер 8800.
Примерный объемы работы такой:
1) в среднем 4 заявки в день на консультации по пользованию сайтом.
2) в среднем 3 правки в месяц по сайту, из которых 1 объемная правка (занимает в среднем 4-5 рабочих дней), остальные незначительные (1-2 рабочих дня максимум)
3) техподдержка
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