Поддержка сайта

ищем программиста желательно из республики Саха, имеющего городской номер с кодом города (4112) или из Амурской области (в этом случае потребуется для связи номер 8800).

Либо как вариант программиста готового работать с 3 утра до 12 дня по московскому времени, имеющего номер 8800.

Примерный объемы работы такой:

1) в среднем 4 заявки в день на консультации по пользованию сайтом.

2) в среднем 3 правки в месяц по сайту, из которых 1 объемная правка (занимает в среднем 4-5 рабочих дней), остальные незначительные (1-2 рабочих дня максимум)

3) техподдержка