нужен скрипт расчета москитной сетки на подобие - http://tomatys.com/version/oknastar/set/index.html так же точно - изменение картинок, для окна (2 варианта) и для двери (1 вариант), задавать размер двигая курсор по линии вокруг картинки - не обязательно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать пагинацию на сайте, движок DLE
Пагинация с подргрузкой контента, когда нажимаешь на кнопку "Смотреть еще" контент подгружается ещё...
Вот скрин как должно работать - http://joxi.ru/l2Z36JghRlkbAJ
Пишите цену, нужно срочно!
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