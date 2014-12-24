Нужно сделать пагинацию на сайте

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок146 просмотров
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Нужно сделать пагинацию на сайте, движок DLE

Пагинация с подргрузкой контента, когда нажимаешь на кнопку "Смотреть еще" контент подгружается ещё...

Вот скрин как должно работать - http://joxi.ru/l2Z36JghRlkbAJ

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9 лет назад
kocherlive
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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