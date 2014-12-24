Внести правки на сайте

На действующем сайте нужно переработать промо-блок, добавить функцию (перезвоните) и внести правки в верстку.

Верстка уже сделана, нужно только внести правки на сайт.

Сайт сделан на NetCat.

Плюс есть масса других задач по другим сайтам, так же на NetCat.

Жду откликов и ваших контактов.