Внести правки на сайте

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки151 просмотр
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На действующем сайте нужно переработать промо-блок, добавить функцию (перезвоните) и внести правки в верстку.

Верстка уже сделана, нужно только внести правки на сайт.

Сайт сделан на NetCat.

Плюс есть масса других задач по другим сайтам, так же на NetCat.

Жду откликов и ваших контактов.

9 лет назад
rauflatypov
Рауф 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад