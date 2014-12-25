Исправить вредоносные скрипты сайта на Joomla

Есть сайт-визитка на Joomla, принимающий заказы на вызов такси и отправляющий e-mail исполнителю - частному провинциальному таксисту. Сайт работал хорошо ровно год, а потом появились какие-то боты, которые сломали модуль, отправляющий e-mail. Сам сайт продолжает существовать, только вот эта опция сломалась.

Владелец сайта нажал по ошибке в панели Администрирования "обновить" и обновил версию Джумлы до последней. Но на модуль это не повлияло, он так и продолжает не работать.

Ваши предложения по устранению этой проблемы и сколько Вы готовы взять за эту работу, а также сроки её выполнения - ждём. Спасибо.