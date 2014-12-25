Помочь перенести товары из Nethouse в Opencart

Предлагается вниманию крупный долгосрочный проект на Python\Django. Работаем со стеком: 1. Python\ Django 2. PostgreSQL (можно другие RDBMS) 3. JavaScript 4. MongoDB, Redis, Celery 5. Используем Linux Исполнители, работающие с Memcached ElasticSearch nginx, uwsgi, виртуализации (Docker), Amazon S3 Salt, Jenkins или с GeoDjango PostGIS Leaflet Open Street Maps приветствуются вдвойне! Ждем Ваших ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всего товаров около 400 штук
Есть файл экспорта баз данных
Может будет удобнее opencart.xls наполнить из nethouse
Проблема только за изображением становится
Цену выставить пока на все товары в 100 долларов
Так как будет конвертить автоматом доллары в рубли Opencart
На старом nethouse в рублях все
Сайт донор http://shop.odintattoo.ru
Ацептор http://odin.solontime.ru/
Цена и сроки
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