Помочь перенести товары из Nethouse в Opencart

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки142 просмотра
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Всего товаров около 400 штук

Есть файл экспорта баз данных

Может будет удобнее opencart.xls наполнить из nethouse

Проблема только за изображением становится

Цену выставить пока на все товары в 100 долларов

Так как будет конвертить автоматом доллары в рубли Opencart

На старом nethouse в рублях все

Сайт донор http://shop.odintattoo.ru

Ацептор http://odin.solontime.ru/

Цена и сроки

OpenCart
9 лет назад
lelikspb
Алексей 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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