Создание PHP парсера

Веб-программированиеЗавершен13 заявок210 просмотров
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Нужно создать PHP парсер для валют

Парсить нужно два значения - значение и название

PHP
9 лет назад
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
20 дней назад
Выбранный исполнитель
squirrel25
Виктор 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$9
1 день
отличная работа
Было приятно сотрудничать с Сергеев. Четкая постановка задачи, оперативные ответы на возникшие вопросы. Вежливое общение, незамедлительная оплата. Рекомендую как порядочного заказчика.
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