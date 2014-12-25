Нужна ЦМС для сайта.

Нужен программист, возмоно сразу и верстальщик в одном лице(было бы хорошо) который модифицирует какой нибудь бесплатный движок под наш сайт. структура сайта примерно такая же как тут http://nke-2014.ru/ но будут нюансы, необходима кнопка регистрации участников в которой прикрепляются документы PDF и Word. Все это будет хранится на хостинге сайта. При регистрации должна создаваться папка на хостинге либо в облачном хранилище как вам угодно с ФИО того кто зарегистрировался и документы прикрепленные падают в эту папку. Для облегчения работы админу. Так же необходимо будет собирать все е-маил адреса в базу что бы когда понадобится админ мог нажать на кнопку сделать рассылку, вся эта база подтягивается и админ пишет сообщение прикрепляет документ и нажимает отправить. И рассылка происходит по всем кто был зарегистрирован на сайте( если это сложно предложите свой вариант) более подробно обговорим с выбранным программистом. Прошу писать цены в рублях.