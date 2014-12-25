XML Gateway плагин для WP

Необходимо создание плагина для WordPress для интеграции с Companies House XML Gateway.

О Companies House XML Gateway можно посмотреть на странице http://xmlgw.companieshouse.gov.uk/

Есть реализация интеграции с Drupal - http://alex-sansom.info/content/integrate-drupal-companies-house-xml-gateway

По этому принципу надо сделать и для WP.

В продолжении задания, хотелось бы сделать выдачу некоторых запросов и документов платной. Т.е. прикрутить шопинг карты, типа WP Shop Yandex.