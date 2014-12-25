Требуется доработать сайт на WordPress

Есть исходный сайт на Joomla - promtextile.ru и тестовый сайт на который нужно перенести его функционал http://prom.aboutroom.ru/

Задачи: При переходе на любой из языков (английский, немецкий или итальянский) должно появляться меню на этом языке в шапке и сайдбар справа. В русской версии сайдбар есть только на внутренних страницах, а меню в шапке есть только на главной. На всех остальных языках, меню в шапке есть везде и сайдбар тоже. На иностранных языках меню в шапке отличается от русской версии (нет выпадающих списков)

Сайдбар на русском языке и на трех остальных языках различается, и нужно сделать точь-в-точь как на исходном сайте.

Хлебные крошки тоже должны быть как на исходном сайте, т.е. на русском и при переключении на соответствующем языке.

Дизайн дорабатывать не нужно

Работа только через протекцию сделки