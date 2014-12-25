Небольшой хак для DLE

Имеются 4 дополнительных поля (скриншот 1), 1 – это оригинальная ссылка, другие три – это ссылки через сервисы linkbucks.com, adf.ly, shorte.st .

Надо рядом с дополнительным полем, где вставляю оригинальную ссылку расположить кнопку, при нажатии на которую автоматически генерируются ссылки через эти сервисы linkbucks.com, adf.ly, shorte.st и вставляются в поля (скриншот 2). Обязательно надо через аккаунты генерировались ссылки !!!

Вот такой небольшой хак !

У каждого сервиса есть API, что упрощает создание.

P.S. скриншоты в полный рост – смотреть в самом низу =)