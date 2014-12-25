Доработать скрипт

Здравствуйте.

Есть скрипт Новой Почты http://fixend.ru/np/

Сейчас:

Одно поле(input), вбиваем город - выпадает перечень отделений с городами подходящие под первые символы запроса. Получается, что если вбивать Киев, то в списке около 60 отделений(Киев и другие города на слог "Ки") - очень неудобно.

Нужно:

Разбить запрос на 2 части.

Первое поле(input) - город. Вбиваешь город полностью или часть города и в выпавшем списке выбираешь его.

После выбора города список отделений выбранного города загружается в поле(select). Выбираем отделение.

Обязательно в заявках указать сумму и сроки.