Расшифровка Viewstate. Алгоритм 3DES.

Добрый день, необходимо Создать скрипты, которые будут вытягивать данные из сервисов Google Analytics и seolib.ru по заданным критериям, на основе вытянутых данных должны формироваться отчеты в doc файле с возможностью последующего редактирования. Более детальная информация в приложенном ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать программу, которая могла бы расшифровать viewstate, который я шифрую с помощью 3DES. Свои предложения оставляйте в ниже в теме или пишите в личные сообщения.
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