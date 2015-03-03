Добавить оплату на сайт Joomla

Добрый день, необходимо Создать скрипты, которые будут вытягивать данные из сервисов Google Analytics и seolib.ru по заданным критериям, на основе вытянутых данных должны формироваться отчеты в doc файле с возможностью последующего редактирования. Более детальная информация в приложенном ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно добавить страницу оплаты https://epay.kkb.kz/jsp/inst/doc.html на сайт на Joomla.
Нужно
1) Создать страницу, где указывается ФИО, назначение платежа и сумма, после чего идёт переход на сайт сервиса ^^^
2) если переданы данные методом GET, то на странице автоматически подставляются значения
3) после оплаты добавлять данные в БД
4) В админке можно смотреть кто, когда, сколько и за что произвёл оплату.
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