Добавить оплату на сайт Joomla

нужно добавить страницу оплаты https://epay.kkb.kz/jsp/inst/doc.html на сайт на Joomla.

Нужно

1) Создать страницу, где указывается ФИО, назначение платежа и сумма, после чего идёт переход на сайт сервиса ^^^

2) если переданы данные методом GET, то на странице автоматически подставляются значения

3) после оплаты добавлять данные в БД

4) В админке можно смотреть кто, когда, сколько и за что произвёл оплату.