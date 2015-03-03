Добавить оплату на сайт Joomla

Веб-программированиеЗавершен4 заявки165 просмотров
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нужно добавить страницу оплаты https://epay.kkb.kz/jsp/inst/doc.html на сайт на Joomla.

Нужно

1) Создать страницу, где указывается ФИО, назначение платежа и сумма, после чего идёт переход на сайт сервиса ^^^

2) если переданы данные методом GET, то на странице автоматически подставляются значения

3) после оплаты добавлять данные в БД

4) В админке можно смотреть кто, когда, сколько и за что произвёл оплату.

Joomla
9 лет назад
kazkibergetic
Олег 
35 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Ioda
34 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
131 отзыв(-4)
9 лет назад
$30
1 день
Всё отлично! Спасибо!
Все отлично, спасибо за предоставленную работу!
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