Настройка импорта из 1с в umi

CMS UMI мульти доменная система всего 4 сайта, на 2 сайтах импорт настроен.

Требуется настроить импорт для одного сайта, в котором товар должен попадать в основную категорию и в дополнительную.

Настроить не ломая функционал сайтов!!! Исправление своих ошибок, не считаются доп. работами!