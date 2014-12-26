Настройка импорта из 1с в umi

$20
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки118 просмотров
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CMS UMI мульти доменная система всего 4 сайта, на 2 сайтах импорт настроен.

Требуется настроить импорт для одного сайта, в котором товар должен попадать в основную категорию и в дополнительную.

Настроить не ломая функционал сайтов!!! Исправление своих ошибок, не считаются доп. работами!

9 лет назад
martin326
Михаил 
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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