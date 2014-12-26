Экспортировать данные из Excel в Битрикс (написать небольшой софт)

Доброго времени суток!

Ситуация такая, есть сайт, строительный портал. У него есть большой каталог фирм и компаний.

4 больших раздела, и ~160 категорий (всего).

Также есть файле Excel с большим количеством (около 23,000) этих самых компаний.

Пример базы: http://prntscr.com/5l2977

Что нужно?

Нужно полностью перенести эту базу на сайт. Необходимые поля в битриксе уже "вроде как" созданы. Т.е вручную мы компании добавить можем. Но так как их 23000, вручную это делать глупо.

Также нужно, само собой, чтобы компании были экспортированы в свои категории. Сами категории на сайте и в базе есть.

Ищу человека, который сможет это реализовать.

В заявках оставляйте сумму и сроки (нужно сделать до конца года).