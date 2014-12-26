Надо создать шаблон PHP сайта

Имеется самописный движок, на PHP.

к нему прикручен шаблон вот такой: realia.sitebill.ru

(добавлены только баннеры)

Готовили новый дизайн (макет главной укрепил)

Кто и за сколько сможет создать шаблон, чтоб все нормально работал? по функционалу нет особых изменений.

Имеется также описание шаблонов и при необходимости можно спросить непонятных моменты у тех.поддержки.