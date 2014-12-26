Создать простое приложение для Одноклассников

$50
Веб-программированиеЗакрытнет заявок156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Хочу обучающее приложение для Одноклассников в 2 экрана:

1. Выбор курса из списка предложенных. Пока будет только один курс — вот этот: http://ru.yasno.tv/course/details/sleep

2. При выборе курса слева показывается список разделов курса, справа — список фрагментов текущего раздела и внизу youtube-видео.

(прикладываю скриншот того, как сделано у меня на сайте. В Одноклассниках можно чуток попроще сделать).

Пока что список youtube-видосов будет прописан хардкодом, для облегчения задачи.

Требуемые фичи (подскажите, как лучше это сделать):

* после окончания самого первого урока человеку даётся "ачивка" (достижение). Как-то это можно в одноклассниках.

* пользователь может пригласить своих друзей в это приложение, и надо сохранить данные, кто кого пригласил.

Я дам дизайн и всю требуемую графику, а также внятно отвечу на все вопросы.

pS. Если сработаемся, будет продолжение — взаимодействие с API моего сервера, чтобы всё было динамично.

9 лет назад
skakunov
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Доработать систему выгрузки CSV на сайт (Битрикс)

    Проблема такая. Есть файл CSV (каталог интернет-магазина) в котором существуют привязки по айди. Например, товар А входит в набор В, а набор В включает в себя товары А и С. Проблема в том, что при ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Правки на сайте ан WP

    рассылка не работает и рекламу надо от гугла поставить еще хотела чтоб с ФБ можно было лайкать посты, рецепты рассылку я хотела как вот тут http://hellofoodblog.com/ еще с комментами у меня проблемы, когда человек его отправляет ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Всплывающее окно мне нравится

    $30

    нужен плагин для вордпресса который бы выводил такое всплывающее окошко http://take.ms/QUOR4 здесь можно увидеть как это работает работает http://ofigenno.cc/multfilm-o-edinstve Рассмотрю так же готовые варианты.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка сайта птицефабрики

    Нужны верстка и установка на движок сайта Птицефабрики. Имеется готовый дизайн в psd. Главная страница: http://img.sc/img/39a764b13abc980ffcd0615f69598c53.jpg О компании и Производство http://img.sc/img/b62d7e40604515028d9d6ed58a3c786e.jpg Продукция http://img.sc/img/d0d6479b974bbbb74ba29aa01a8da412.jpg Новости: http://img.sc/img/25860491ca206fd03f94bbd820335a5e.jpg Закупки: http://img.sc/img/924315eaf9fca5116f4f6570c2e18004.jpg Сертификаты: http://img.sc/img/7d5f75eb9e2a8ca3f4d4ea5030478e79.jpg Контакты: http://img.sc/img/eff97a75b6dc97a3b5799ae90edbe13a.jpg Отображение на всех экранах, загрузка до 3х секунд. Жду ваших предложений по срокам ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка импорта из 1с в umi

    $20

    CMS UMI мульти доменная система всего 4 сайта, на 2 сайтах импорт настроен. Требуется настроить импорт для одного сайта, в котором товар должен попадать в основную категорию и в дополнительную. Настроить не ломая функционал сайтов!!! Исправление ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад