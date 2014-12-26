Создать простое приложение для Одноклассников

Хочу обучающее приложение для Одноклассников в 2 экрана:

1. Выбор курса из списка предложенных. Пока будет только один курс — вот этот: http://ru.yasno.tv/course/details/sleep

2. При выборе курса слева показывается список разделов курса, справа — список фрагментов текущего раздела и внизу youtube-видео.

(прикладываю скриншот того, как сделано у меня на сайте. В Одноклассниках можно чуток попроще сделать).

Пока что список youtube-видосов будет прописан хардкодом, для облегчения задачи.

Требуемые фичи (подскажите, как лучше это сделать):

* после окончания самого первого урока человеку даётся "ачивка" (достижение). Как-то это можно в одноклассниках.

* пользователь может пригласить своих друзей в это приложение, и надо сохранить данные, кто кого пригласил.

Я дам дизайн и всю требуемую графику, а также внятно отвечу на все вопросы.

pS. Если сработаемся, будет продолжение — взаимодействие с API моего сервера, чтобы всё было динамично.