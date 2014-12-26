Система оплаты и просмотра платных видеокурсов

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок133 просмотра
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Нужна система, которая будет позволять пользователю регистрироваться в системе платных видеокурсов, просматривать список доступных видеокурсов, оплачивать нужны видеокурс и автоматически получать доступ к видео после оплаты (просматировать видео в личном кабинете).

У администратора должна быть возможность добавления новых видеокурсов, модерирования списка списка пользователей, отчеты по продажам за произвольный период.

Оплата скорее всего будет через интеграцию с Робокассой (обсуждаемы и другие платежные сервисы).

Пишите сроки реализации, цену + предлагаемый инструмент (чистый php, с фреймворком и т.д.)

9 лет назад
rokos
Роман 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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