Система оплаты и просмотра платных видеокурсов

Нужна система, которая будет позволять пользователю регистрироваться в системе платных видеокурсов, просматривать список доступных видеокурсов, оплачивать нужны видеокурс и автоматически получать доступ к видео после оплаты (просматировать видео в личном кабинете).

У администратора должна быть возможность добавления новых видеокурсов, модерирования списка списка пользователей, отчеты по продажам за произвольный период.

Оплата скорее всего будет через интеграцию с Робокассой (обсуждаемы и другие платежные сервисы).

Пишите сроки реализации, цену + предлагаемый инструмент (чистый php, с фреймворком и т.д.)