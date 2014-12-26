Интеграция сверстанных страниц с системой FengOffice

Есть готовая статичная верстка страниц и back-end. Общее количество страниц 22. Возможно ещё 5-6 в процессе.

Необходимо интегрировать "прикрутить" статичную верстку к движку системы управления задачами Feng Office.

Работа собирается на сервере заказчика. Должны работать все элементы управления, и отображаться данные, возвращаемые скриптами и функциями.

Срок 15 дней ±3.

Оплата или через безопасную сделку или аванс после первых 2-3 работающих страниц

С моей стороны: ежедневная доступность для уточнения ТЗ, технических консультации и поддержка.

В своем отклике укажите, имели ли вы опыт с extJS, предпочтение отдаётся исполнителям с опытом с данной технологией. При заинтересованности отправлю ссылку, чтобы посмотреть страницы.