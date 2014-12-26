Создать форму обратной связи с сохранением email в .txt

есть простой html-сайт. нужно сделать php-форму, в которой будет только одно поле для ввода email, введя который этот имэйл сохранится в текстовый документ и на этот имэйл автоматически придет письмо с файлом (картинка в большом разрешении)

принцип работы формы такой:

1. юзер заходит на страницу send.php

2. юзер вводит в поле свой email, например [email protected]

3. юзер нажимает на кнопку "Получить файл". После этого происходит следующее:

3.1. Email юзера сохраняется в самой верхней строке текстового файла emails.txt, хранящегося в корне сайта;

3.2. У юзера на этой же странице send.php пишется, что ему на email было отправлено письмо с картинкой;

3.3. Пустое письмо (или же с шаблонными темами и текстом) приходит мне на email в GMAIL.com - например [email protected]. На этом почтовом аккаунте настроен Автоответчик, который отправляет шаблонный ответ (с файлом) на email, который указывает юзер.

то есть смысл в том, что каждому человеку, который введет свой имэйл, должно автоматически прийти письмо-ответ с шаблонным текстом и прикрепленным файлом, ну а у меня должен быть список имэйл-адресов всех людей, хранящийся в текстовом файле внутри сайта.

php-форма должна быстро максимально проста и быстро работать, чтобы не загружать хостинг, если на сайт например зайдет одновременно 10 000 человек и все воспользуются этой формой. также не нужно никаких баз данных, потому что сайт сделан на html-страницах.

в данный момент у меня на сайте есть отличная php-форма, которая мгновенно отправляет письма на мой имэйл, но у нее есть два недостатка:

1. там лишние поля (тема письма и текстовое поле). это впринципе быстро убирается

2. автоответчик GMAIL не работает для писем, которые приходят ко мне через эту php-форму, потому что в поле ОТПРАВИТЕЛЬ там всегда один и тотже имйэл моего хостинга.

если вы сможете исправить мой php-форму, чтобы он работал так как написано выше, то я буду даже рад.

бюджет минимальный, так как для знающего человека вся эта работа займет минимум сил и времени.