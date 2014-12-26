Удалить баги и добавить модули

Есть готовая статичная верстка страниц и back-end. Общее количество страниц 22. Возможно ещё 5-6 в процессе. Необходимо интегрировать "прикрутить" статичную верстку к движку системы управления задачами Feng Office. Работа собирается на сервере заказчика. Должны работать все элементы ...
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Здравствуйте, необходимо удалить все баги, дыры в социальной сети и добавить несколько модулей( парочку модулей написать вручную).
Сайт на бесплатном движке VII Engine.
Возможно полностью изготовление нового сайта на данном движке.
Оплата по договоренности.
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