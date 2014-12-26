Удалить баги и добавить модули

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, необходимо удалить все баги, дыры в социальной сети и добавить несколько модулей( парочку модулей написать вручную).

Сайт на бесплатном движке VII Engine.

Возможно полностью изготовление нового сайта на данном движке.

Оплата по договоренности.

9 лет назад
ReDBuLL608
Лазарев 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Интеграция сверстанных страниц с системой FengOffice

    Есть готовая статичная верстка страниц и back-end. Общее количество страниц 22. Возможно ещё 5-6 в процессе. Необходимо интегрировать "прикрутить" статичную верстку к движку системы управления задачами Feng Office. Работа собирается на сервере заказчика. Должны работать все элементы ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Постер для ucoz

    Требуется написать скрипт-постер для сайтов на ucoz (авторизация, выбор категории, отправка материала, получение ссылки на размещенный материал).

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Кнопка звонка с сайта

    Необходим скрипт кнопки, для интеграции на сайт. Интеграция должна быть простейшим образом – включением кода в шаблон. Поддержка работы всеми современными браузерами, начиная с IE7. Расположение – в правом нижнем углу экрана. Подробнее в т.з.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать форму обратной связи с сохранением email в .txt

    $5

    есть простой html-сайт. нужно сделать php-форму, в которой будет только одно поле для ввода email, введя который этот имэйл сохранится в текстовый документ и на этот имэйл автоматически придет письмо с файлом (картинка в большом ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Система оплаты и просмотра платных видеокурсов

    Нужна система, которая будет позволять пользователю регистрироваться в системе платных видеокурсов, просматривать список доступных видеокурсов, оплачивать нужны видеокурс и автоматически получать доступ к видео после оплаты (просматировать видео в личном кабинете). У администратора должна быть возможность ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка JS!

    Только для грамотных людей, потому как объяснять буду топорным языком. Есть скрипт для переключения серий. Необходима доработка следующего: 1. Заголовки в меню переключения. 2. Точное определение блока с которым работает скрипт по id. Для грамотного человека задание простое, для ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Необходимо разработать расширение для браузера Chrome

    Есть приложение для Android play.google.com/store/app... В приложении публикуются сообщения(сигналы). Необходимо разработать расширение для браузера Chrome с таким же функционалом как и в приложении,т.е в браузере будет всплывать сообщение опубликованное в приложении.Само расширение(файл) можно было бы ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать мультиязычный findPosts.open() в wordpress

    В Wordpress 4.01 необходимо модифицировать JS функцию find.posts.open() так что бы в нее можно было передать параметр текущего языка и скрипт вывел бы страницы/записи имеющиеся только на этом языке. Использую для мультиязычности WPML.

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад