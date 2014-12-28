Всем здравствуйте, ищем программиста знающего Smarty, Mysql, PHP, JS, HTML, Ajax. Умеющий легко и быстро разобраться в чужом коде. Спасибо
Доработка партнерской программы (на Django), нужна студия или команда
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать партнерскую программу для вебмастеров. В данный момент функционал реализован на 60%.
ЧТО УЖЕ РЕАЛИЗОВАНО?
- Основа на Django
- Несколько модулей
Нам необходима сплоченная команда программистов во главе с менеджером, или лучше СТУДИЯ
БЮДЖЕТ
До 200 000
НЕОБХОДИМ СОСТАВ КОМАНДЫ:
Дизайнеры (возможно сможем предоставить своего, на выходы вам будет передаваться PSD для дальнейшей работы)
Верстальщики (дизайн есть)
Разработчики на Pythone (наша ПП написана на фреймворке Django)
PHP с отличным уровнем
JavaScript (JQuery)
Специалист по оптимизации БД
Системный администратор
Менеджер проекта
Специалист по написанию ТЗ
+ Вы должны быть готовы принимать на наш проект, в свой коллектив, сторонних специалистов, которых, возможно не будет в вашей команде
Нам необходимо:
- Выполнение проекта под ключ!
- Дальнейшее сопровождение
- Дальнейшие доработки функционала!
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