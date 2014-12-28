Доработка партнерской программы (на Django), нужна студия или команда

Необходимо доработать партнерскую программу для вебмастеров. В данный момент функционал реализован на 60%.

ЧТО УЖЕ РЕАЛИЗОВАНО?

- Основа на Django

- Несколько модулей

Нам необходима сплоченная команда программистов во главе с менеджером, или лучше СТУДИЯ

БЮДЖЕТ

До 200 000

НЕОБХОДИМ СОСТАВ КОМАНДЫ:

Дизайнеры (возможно сможем предоставить своего, на выходы вам будет передаваться PSD для дальнейшей работы)

Верстальщики (дизайн есть)

Разработчики на Pythone (наша ПП написана на фреймворке Django)

PHP с отличным уровнем

JavaScript (JQuery)

Специалист по оптимизации БД

Системный администратор

Менеджер проекта

Специалист по написанию ТЗ

+ Вы должны быть готовы принимать на наш проект, в свой коллектив, сторонних специалистов, которых, возможно не будет в вашей команде

Нам необходимо:

- Выполнение проекта под ключ!

- Дальнейшее сопровождение

- Дальнейшие доработки функционала!