Срочно поправить вёрстку

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Веб-программированиеЗакрыт7 заявок181 просмотр
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Сайт статичный. С внутренней страницы не работают якоря с верхнего меню http://elv.fullservice.co.il/work01.html. С главной работают.

В футере копирайт, на внутренних у него есть как бы эффект при прокуратуре он выезжает, на главной нет. поправить.

9 лет назад
m1ha555
Михаил 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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