Доработка рекламного скрипта на PHP

$2307
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки224 просмотра
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Необходимо доработать рекламный скрипт (по функционалу походит на рекламную сеть). В данный момент функционал реализован на 60%.

ЧТО УЖЕ РЕАЛИЗОВАНО?

- Основа на PHP

- Несколько модулей

Нам необходима сплоченная команда программистов во главе с менеджером, или лучше СТУДИЯ

БЮДЖЕТ

До 120 000

НЕОБХОДИМ СОСТАВ КОМАНДЫ:

PHP с отличным уровнем

JavaScript (JQuery)

Специалист по оптимизации БД

Системный администратор

Менеджер проекта

Специалист по написанию ТЗ

+ Вы должны быть готовы принимать на наш проект, в свой коллектив, сторонних специалистов, которых, возможно не будет в вашей команде

Нам необходимо:

- Выполнение проекта под ключ!

- Дальнейшее сопровождение и дальнейшая доработка функционала!

PHP
9 лет назад
iamZergei
Сергей 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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