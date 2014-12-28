Всем привет!

Требуется: создать мост DLE 10.3 + PHPBB 3.1.2 + наш скрипт.

Движок: DLE 10.3 + PHPBB 3.1.2 + наш скрипт.

Стоимость: предлагайте цены. Желательно адекватные. Студии не приветствуются.

Способы оплаты: платёжная карточка, Вебмани.

Порядок работы: ТЗ — предложение цены — одобрение — работа — демонстрация — правка — одобрение — скачивание — платёж.

Почему такой порядок работы: случалось так, что мы оплачивали работу и человек пропадал без отправления материалов. Других вариантов не будет. Кто не доверяет нам, то прошу искать другие предложения работ.

Интеграция: полная. С двухсторонней регистрацией, восстановлением, управлением, баном, аватарами, данными пользователя, группами и так далее.

БД: возможность установить скрипт на уже работающие проекты с базой, пользователями и так далее. Без потери данных.

Дальнейшее сотрудничество: если человек опытный и знаток своего дела.