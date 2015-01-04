Парсинг организаций c Яндекс.Карт

1. Нужен парсер Яндекс.Карт

В аттаче готовая реализация – остаётся только выстроить нужный нам процесс структурированного забора\хранения\обновления

В запросе можно указывать точные области поиска на карте, но достаточно и просто формулировать запрос с правильным адресом, т.е. в строке запроса передаём «Сумы, Украина автомагазины», «Санкт-Петербург, Россия парикмахерские»

Параметр results позволяет получить тонну данных за 1 запрос (*** иногда яндекс не отдаёт данные и нужно повторять запросы неоднократно) – есть ли там то, что нужно выдирать более хитрым образом неизвестно, но выяснится в процессе, а для старта данных на 200% хватит

Выпарсивается абсолютно полная информация о найденных компаниях

- название

- описание

- ближайшие метро \ расстояния

- время работы

- адрес (для «навигации» страну и город лучше сразу выделить в отдельные поля)

- все телефоны и их комментарии

- все почтовые ящики

- способы оплаты

- адрес сайта

- изображение

- категории

В единой БД всё это раскладывается по разным полям, и в том числе делается отдельное поле:

- «запрос, по которому была взята эта информация»

- уникальный яндексовый ИД (для корректного обновления общий базы и возможной реализации переобновления данных об организациях)

- дата получения информации

2. В процессе сбора у всех сайтов, для которых прописан сайт получается и сохраняется в БД дополнительная картинка

http://mini.s-shot.ru/1024x450/700/png/?http://kravatki.by

3. Все данные по итогу складываем в 1 таблицу, название таблицы – data_yamaps, первое поле обязательно должно быть id (инкремент), последнее – used (пустое). Остальные поля именуем на латинице понятными названиями, отражающими суть хранимых в них данных.