Программа для анализа лайков и комментариев вконтакте

Веб-программированиеЗавершен3 заявки192 просмотра
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Нужно написать скрипт, в котором можно было бы задать ссылку на группу вконтакте, и он бы:

1. проходился по альбомам группы и фиксировал, у каких фотографий и какие пользователи оставили лайки и комментарии

2. группировал бы собранные данные по пользователям

3. с помощью таблицы из гугл-докс вида

Товар 1 - Ссылка на фото товара Вконтакте 1 - Цена 1 - Количество 1

Товар 2 - Ссылка на фото товара Вконтакте 2 - Цена 2 - Количество 2

Товар 3 - Ссылка на фото товара Вконтакте 3 - Цена 3 - Количество 3

Товар 4 - Ссылка на фото товара Вконтакте 4 - Цена 4 - Количество 4

и т.д.

составлял бы отчет

Пользователь Имя Фамилия (id вконтакте) отметил лайками:

Товар 1 - Ссылка на фото товара Вконтакте 1 - Цена 1 - Количество 1

Товар 3 - Ссылка на фото товара Вконтакте 3 - Цена 3 - Количество 3

и т.д.

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9 лет назад
berserge
Сергей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
VolkOFF_new
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$80
1 день
Уникальный исполнитель - вдумчивый, работающий быстро и очень качественно. Продукт получился не только функциональным, но и красивым. Очень доволен сотрудничеством.
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