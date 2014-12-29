Программа для анализа лайков и комментариев вконтакте

Нужно написать скрипт, в котором можно было бы задать ссылку на группу вконтакте, и он бы:

1. проходился по альбомам группы и фиксировал, у каких фотографий и какие пользователи оставили лайки и комментарии

2. группировал бы собранные данные по пользователям

3. с помощью таблицы из гугл-докс вида

Товар 1 - Ссылка на фото товара Вконтакте 1 - Цена 1 - Количество 1

Товар 2 - Ссылка на фото товара Вконтакте 2 - Цена 2 - Количество 2

Товар 3 - Ссылка на фото товара Вконтакте 3 - Цена 3 - Количество 3

Товар 4 - Ссылка на фото товара Вконтакте 4 - Цена 4 - Количество 4

и т.д.

составлял бы отчет

Пользователь Имя Фамилия (id вконтакте) отметил лайками:

Товар 1 - Ссылка на фото товара Вконтакте 1 - Цена 1 - Количество 1

Товар 3 - Ссылка на фото товара Вконтакте 3 - Цена 3 - Количество 3

и т.д.

Пожалуйста, в комментарии укажите бюджет