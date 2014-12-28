Оформление comments.php на wordpress

Нужно оформить вывод комментариев на wordpress согласно верстке.

То есть, что бы wordpress не создавал свои списки ol для комментариев, а создавал то, что мне нужно. Подробнее расскажу, код и верстку покажу в личной переписке. Работа на 5 минут для того кто умеет.

Для добросовестного исполнителя есть еще задачи.