Всем здравствуйте, ищем программиста знающего Smarty, Mysql, PHP, JS, HTML, Ajax. Умеющий легко и быстро разобраться в чужом коде. Спасибо
Переделать Шаблон Kiden и установить на сайт CMS Dle 10.1
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Нужно переделать кино-шаблон Kiden и установить на действующий сайт под управлением CMS Dle 10.1
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