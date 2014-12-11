MaxKonon87

Максим MaxKonon87

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

nikBro
Никита 
31 год
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$23
10 баллов
10 лет назад
Переделать Шаблон Kiden и установить на сайт CMS Dle 10.1
DLE
Отличный заказчик, после выполнения задания сотрудничество было продолжено. Результатом доволен.
Второй раз пользуюсь услугами данного специалиста и очень доволен! Робота как всегда выполнена на высочайшем уровне, учтены все пожелания заказчика и даже те которые изначально небыли оговорены при заказе. По мимо профессионализма, подкупает отсутствие предоплаты, оплата только после тестирование роботы. Если Вы хотите сэкономить время, нервы и деньги то Вам нужен именно этот специалист!
Ответный отзыв
nikBro
Никита 
31 год
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Переделать модуль
DLE
Четко поставленные задачи и оперативная оплата. Сотрудничеством доволен.
Работой очень доволен. Поставленные задачи выполнены в полном объеме. Понятные и четкие вопросы к заказчику, оптимальные сроки, регулярно на связи. Оплата затребована только после сдачи и тестирования работы Работать приятно и легко.
Ответный отзыв