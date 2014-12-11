MaxKonon87

Второй раз пользуюсь услугами данного специалиста и очень доволен! Робота как всегда выполнена на высочайшем уровне, учтены все пожелания заказчика и даже те которые изначально небыли оговорены при заказе. По мимо профессионализма, подкупает отсутствие предоплаты, оплата только после тестирование роботы. Если Вы хотите сэкономить время, нервы и деньги то Вам нужен именно этот специалист!