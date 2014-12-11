MaxKonon87

$23
Нужно переделать кино-шаблон Kiden и установить на действующий сайт под управлением CMS Dle 10.1
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
10 лет назад
Нужно переделать кино-шаблон Kiden и установить на действующий сайт под управлением CMS Dle 10.1
Смена группы пользователя 1.0 DLE 10.0 Нужно сделать так чтобы перевод в группу был на 1 месяц а не пожизненно и после истечения времени переводился обратно в группу ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Здравствуйте. Нужен парсер видео с вконтакте в своем плеере. Чтобы код видео с VK.COM не отображался при просмотре исходного кода в браузерах.
Здравствуйте. Нужен парсер видео с вконтакте. Чтобы код видео с VK.COM не отображался при просмотре исходного кода в браузерах.