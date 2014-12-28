Есть сайт с java-скриптом калькулятора. Нужно сделать аналогичный либо переделать скрипт, взятый с сайта, с моими цифрами. А в идеале что-бы я мог самостоятельно менять цифры согласно изменениям на рынке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужна верстка + натяжка на modx, псд - кандидату
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