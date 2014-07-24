Дано: сайт на php, работает, все отлично (www.zipppi.[com]). Нужно: доделать 1 страницу с новостями и интерактивной картой. Решение: карта сложная, как и само задание в целом. Дизайн отрисован, ТЗ есть, но справится сможет только хороший ...