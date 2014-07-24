Дано: сайт на php, работает, все отлично (www.zipppi.[com]). Нужно: доделать 1 страницу с новостями и интерактивной картой. Решение: карта сложная, как и само задание в целом. Дизайн отрисован, ТЗ есть, но справится сможет только хороший ...
- $10000Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Настройки + отслеживание, корректировка контекстной рекламы в Yandex (100000/мес) и Google (50000/мес) - есть первичные ключевые слова (надо будет корректировать по ходу) + составлены объявления. Желательно, чтобы был опыт работы (так как клики дорогие, чтобы ...Контекстная реклама8 заявокЗакрыт9 лет назад
Если будет сделано хорошо, можем давать работу регулярно. Пишите бюджет.Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Добавить на сайт интерактивную карту с отметкой регионов. Интересуют примеры работы, сроки и стоимость? Жду примеров работ!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $500
Очень нужен молодой, активный, смелый специалист в налаживании диалога с ЦА через соц.сети и интернет-пространство, лидогенерации на сайт, ведении рекламных кампаний для привлечения внимания к новому, интересному и амбициозному проекту по созданию первого онлайн B2B ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно сверстать макет 1 страницы. 1 день.HTML-верстка10 заявокЗакрыт9 лет назад