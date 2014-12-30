Ремонт формы заказа обратного звонка

Веб-программированиеЗавершен5 заявок147 просмотров
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День добрый.

http://www.harmonymebel.ru/ в правом верхнем углу заказ обратного звонка. Отправка почты должна работать по SMTP Google. http://www.harmonymebel.ru/application_online/ тут тоже самое. Протестировать, исправить что не работает.

Оплата вебмани киви ЯД.

Спасибо.

9 лет назад
mr_Endrew
Андрей 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
cypher0909
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
9 лет назад
$10
1 день
Все сделано качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень доволен сотрудничеством. Работа оплачена.