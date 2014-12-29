Внести корректировки в шапку сайта

Веб-программированиеЗавершен3 заявки184 просмотра
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Добрый день!

1. Нужно оперативно внести правки в шапку сайта gorodkaminov.ru. ТЗ во вложении

2. Исправить баг в функции "заказ обратного звонка"

9 лет назад
jvolkova
Юлия 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
9 лет назад
$10
1 день
Работали над шапкой сайта. Александр выполнил все за пару часов, оперативно выполняя корректировки по ходу работы. Где не смог помочь - объяснил куда обратиться и снизил за это стоимость работы. Рекомендую Александра - оперативно и профессионально.
Юлия отличный заказчик! Приятное впечатление от сотрудничества. Оплата в полном объеме сразу после выполненной работы. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!