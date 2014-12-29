Внести корректировки в шапку сайта

За основу предлагаю взять indiegogo.com, особых рамок не ставлю хочется продумать именно в паре с исполнителем. Как вариант предлагаю. http://www.selfstarter.us/ http://www.fossfactory.org/get-source.php Готов выслушать любые Ваши предложения. Интересующие вопросы: применяемый движок, CMS, цена, сроки. Вознаграждение за проделанную работу, в любой ...
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Добрый день!
1. Нужно оперативно внести правки в шапку сайта gorodkaminov.ru. ТЗ во вложении
2. Исправить баг в функции "заказ обратного звонка"
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