Поиск (+автоподсказка) + фильтр для вордпресса

Здравствуйте. Возможно у кого-то уже есть и он мне просто продаст. Нужен готовый плагин для WP 4.1, продажа цифрового файла. Что-бы все как можно проще. Кнопка купить, переход для оплаты через Робокассу. После оплаты, покупателю ...