Поиск (+автоподсказка) + фильтр для вордпресса

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Нужно прикрутить каталог к вордпрессу
1. посттайп.
2. кастомные поля (имя бизнеса, категория, подкатегория, штат, город, зип код)
3. на фронте поиск по категории под категории, фильтр по месту. когда вводим штат, город или зип код работает автопосказка по первым буквам).
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