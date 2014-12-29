Доработка по сайту

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок180 просмотров
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1. Настройка смещения при выводе товаров «спацпредложение»

2. Настройка (установка) корзины ( ICe JShoping cart)

3. Настройка модуля покупки в одном окне (куплен и установлен)

4. Разработка дополнительного меню в верхней части шаблона

5. Привязка онлайн платежей. Возможность привязки к определённому товару по решению пользователя (админа)

6. Установка (настройка) слайдера только для главной страницы. В поле «conteiner».

7. Переработка меню поиска. (визуально более привлекательно и информативно)

8. Настройка СМС и почтового оповещения клиента о статусе заказа (при возможности на выбор клиента)

9. Убрать появление «руб.» при изменении кол-ва в карточке товара.

9 лет назад
pycu4-spb
Роман 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад