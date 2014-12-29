Подключить оплату paypal на сайт объявлений

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки127 просмотров
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Для выделения, вип, поднятия объявлений нужно встроить оплату через paypal.

Только paypal и карты, другие не нужно.

Остальное в переписке.

9 лет назад
1nfiniti
Илья 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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