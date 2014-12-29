Доработка фильтрации Modx EVO

Нужно написать скрипт. Это будет база данных людей. Данные будут браться из ok.ru (если можно и из vk.ru) Аватарка, ФИО, Страна и город, если возможно дата рождения... Тоесть все доступные данные. Грубо говоря: Я вбиваю в txt документ ...