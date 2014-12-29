Доработка фильтрации Modx EVO

$150
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки126 просмотров
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Доработка фильтрации Modx EVO. плагин который используется для фильтрации: Доработка фильтрации EvoFilter. Всего 8 пунктов, оплата будет проводиться по готовности проекта. Пишите ваши скайпы. Сроки горят, работу требуется выполнить сегодня. Оплата - 150$

MODX
9 лет назад
studiareproduct
Илья 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад