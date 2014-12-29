Opencart фиьтр

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки187 просмотров
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Перестал работать YMM фильтр

Не фильтрует по категориям, не отображается карточка товара + нужно добавить одно еще поле в фильтр

OpenCart
9 лет назад
ifors
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
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