Исправление ошибок

Веб-программированиеЗавершен3 заявки163 просмотра
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Здравствуйте, господа программисты.

Вот ссылка на сайт http://centrisol.ru

Проблемы:

1. Проблема с корзиной, раньше она(при добавлении в нее товара прокручивалась вместе со скролом), т.е. висела справа вверху при прокрутке сайта вниз-вверх

2. Не правильно считается прибыль от заказа, проблемы с алгоритмом подсчета

Интересует цена-сроки, оплата по факту

9 лет назад
Bronerny
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
bodqhrohro
Богдан 
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$9
1 день
Богдан - отличный исполнитель, еще не раз к нему обращусь.
Доволен сотрудничеством, заказчик охотно шёл на связь и без проволочек уточнил все детали.
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