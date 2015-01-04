Исправление ошибок

Здравствуйте, господа программисты.

Вот ссылка на сайт http://centrisol.ru

Проблемы:

1. Проблема с корзиной, раньше она(при добавлении в нее товара прокручивалась вместе со скролом), т.е. висела справа вверху при прокрутке сайта вниз-вверх

2. Не правильно считается прибыль от заказа, проблемы с алгоритмом подсчета

Интересует цена-сроки, оплата по факту