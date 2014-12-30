Форма заказа на почту

Веб-программированиеЗавершен6 заявок217 просмотров
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Есть сайт, на joomla 2.5

есть форма заказа, скопированная с другого сайта.

Нужно чтобы она отправляла данные введенные в неё мне на почту. форма имеет всплывающие окна с выбором кол-ва пунктов

укажите сумму и сроки. отправлю адрес сайта донора (у которого она скопирована) и моего. доступы к своему предоставлю.

с наступающим

9 лет назад
AmigoRzn
Роман 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
aleks_lv
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$6
1 день
Шикарно и быстро, мой знакомый хороший программист не справился с данной работой, а Александр сделал практически мгновенно, что показывает его профессионализм. Рекомендую!
рекомендую приятно работать
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