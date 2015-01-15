Создание внутреннего поиска на wordpress

СРОЧНАЯ РАБОТА! Срочно нужен исполнитель: адаптировать меню bootstrap. Срок 1 день, оплата сразу. Бюджет согласуем.
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нужен внутренний поиск для сайта на wordpress. важно чтобы поиск быстро подгружался, качественно искал материал по сайту. (сейчас установлен поиск от гугл).
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