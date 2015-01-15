Создание внутреннего поиска на wordpress

Веб-программированиеЗавершен2 заявки128 просмотров
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нужен внутренний поиск для сайта на wordpress. важно чтобы поиск быстро подгружался, качественно искал материал по сайту. (сейчас установлен поиск от гугл).

WordPress
9 лет назад
dreamer888
Андрей 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Aferuk
Сергей 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
Мастер своего дела, рекомендую!
Прриятно работать с заказчиком. Знает что хочет, оплата во время. Рекомендую.
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