Перестал работать YMM фильтр Не фильтрует по категориям, не отображается карточка товара + нужно добавить одно еще поле в фильтр
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте, если добавить категорию на английском языке-название каталога генерируется автоматически, например:
вводим категорию: Test, для неё генерируется каталог: test
Если ввести категорию на русском языке-каталог генерируется только цифрами.
Нужно добавить транслитеризацию, что-бы при вводе категории на русском-каталог так-же генерировался на английском.
Так-же, если ввести сразу несколько категорий одновременно(пакетно) – каталоги генерируются цифрами, нужно исправить, что-бы генерировались названия.
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