На сайте, если добавить категорию на английском языке-название каталога генерируется автоматически, например:

вводим категорию: Test, для неё генерируется каталог: test

Если ввести категорию на русском языке-каталог генерируется только цифрами.

Нужно добавить транслитеризацию, что-бы при вводе категории на русском-каталог так-же генерировался на английском.

Так-же, если ввести сразу несколько категорий одновременно(пакетно) – каталоги генерируются цифрами, нужно исправить, что-бы генерировались названия.