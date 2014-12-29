Добавить транслитеризацию

$80
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок318 просмотров
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На сайте, если добавить категорию на английском языке-название каталога генерируется автоматически, например:

вводим категорию: Test, для неё генерируется каталог: test

Если ввести категорию на русском языке-каталог генерируется только цифрами.

Нужно добавить транслитеризацию, что-бы при вводе категории на русском-каталог так-же генерировался на английском.

Так-же, если ввести сразу несколько категорий одновременно(пакетно) – каталоги генерируются цифрами, нужно исправить, что-бы генерировались названия.

9 лет назад
antv777
Волхов 
46 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
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