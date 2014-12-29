Интеграция ленда с AmoCRM

1. Необходимо что бы заявка с лендоса уходиля в CRM создавая контакт и сделку, так же должно передоваться id Google analitics и UTM метка (те же поля что и при встроенной интеграции ) Реализовать НЕ встроенной интеграцией. так как форм на ленде несколько и они разные

В CRM передавать: имя, телефон и email (передачу email скрыть, в коде оставить коменты как его запустить)

По статусу отгружено данные отправляются в Google analitics

2. На сайте каждому пользователю присваивается уникальный ID.

При оформлении заказа в ручном режиме (например полученный через телефон) указывается этот ID и все данные для Google analitics подтягиваются по этому ID.

Каждый уникальный id на сайте должен соответствовать уникальному id G.A. (1 id на сайте - 1 id G.A.)

По id соответственно надо будет доп поле создать в CRM по которому надо будет выдергивать Googl id

И сделать мини инструкцию: куда вставить субдомен и API ключ для crm и что еще поменять для интеграции.

Переменные желательно

name="name" - Имя

name="phone" - телефон

name="email" - email

Если готовы реализовать только первый пункт то тоже пишите!