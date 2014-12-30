Приложение под андройд и серверная часть

Здравствуйте, нужно сделать три правки по пхп, бюджет 15$ 1. http://nova.bi-soft.com.ua/ru/ на главной, в модуле Последние обращения граждан, после перехода по ссылке Подробнее, на странице скрыть форму 2 после отправки формы, нужно чтобы приходила копия письма отправляещему, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С Наступающим Новым годом дамы и господа!
Вообщем необходимо разработать клиент серверную систему для организации работы фирмы такси, будет все примерно так:
1) Клиентское приложение под андройд, должно уметь:
- общаться с сервером
- получать заявки
- отправлять смс
- общаться с помощью сокетов, а именно иметь возможность получать информацию с сервера, которую оно не запрашивало
- автоматически прокладывать маршрут в яндекс картах или тому подобным
- отправлять данные о своем меcnt положении на сервер
2) Серверная часть, должна уметь
- самостоятельный удаленный сервер с ubuntu, apache и т.д..... так же на нем БД (лучше MySQL)
- получать и обрабатывать информацию от приложений
- следить за перемещением автомобилей
- веб интерфейс для диспетчера
- веб сайт с формой заказа и информацией для клиентов
На самом деле на серверную часть отводится много задач, тут все не распишу. могу ответить в личку. Если в коротко, то там слежение за заявками, все возможные статистики, отображение всех автомобилей на карте, все это с разными статусами, при изменении которых меняется и цвета и все все все....
Просьба описать стоимость но этапам:
1) Дизайн
2) Серверная часть
3) Приложение под андройд
И Стек инструментов
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