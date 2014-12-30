Приложение под андройд и серверная часть

С Наступающим Новым годом дамы и господа!

Вообщем необходимо разработать клиент серверную систему для организации работы фирмы такси, будет все примерно так:

1) Клиентское приложение под андройд, должно уметь:

- общаться с сервером

- получать заявки

- отправлять смс

- общаться с помощью сокетов, а именно иметь возможность получать информацию с сервера, которую оно не запрашивало

- автоматически прокладывать маршрут в яндекс картах или тому подобным

- отправлять данные о своем меcnt положении на сервер

2) Серверная часть, должна уметь

- самостоятельный удаленный сервер с ubuntu, apache и т.д..... так же на нем БД (лучше MySQL)

- получать и обрабатывать информацию от приложений

- следить за перемещением автомобилей

- веб интерфейс для диспетчера

- веб сайт с формой заказа и информацией для клиентов

На самом деле на серверную часть отводится много задач, тут все не распишу. могу ответить в личку. Если в коротко, то там слежение за заявками, все возможные статистики, отображение всех автомобилей на карте, все это с разными статусами, при изменении которых меняется и цвета и все все все....

Просьба описать стоимость но этапам:

1) Дизайн

2) Серверная часть

3) Приложение под андройд

И Стек инструментов