Перенос контента с друпал в битрикс

$50
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок127 просмотров
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Необходимо перенести структуру каталога и содержимое с сайта на друпале http://yaport.su/s2000-2

Описание, отзывы, характеристики, документация, файлы в магазин на платформе битрикс.

по всем вопросам обращаться ко мне по аське или скайпу. От вас жду цены и срок.

9 лет назад
yaport
Артём 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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